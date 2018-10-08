  • الإثنين 08 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر06:57 م
بحث متقدم
خطر أحمر

وقف برنامج "خط أحمر" بعد تبادل السباب بين الضيفين

مريهان حسين

حبس الفنانة مريهان حسين عامين ونصف

عشماوي

مصدر أمني: ليبيا ستسلم «عشماوي» لمصر

أرشيفية

الرقابة الإدارية: ضبط 16 مسئولًا.. ورشوة جنسية

سجائر

زيادة جديدة في أسعار السجائر

سقوط إرهابي مصري ثان في قبضة الجيش الليبي

سقوط إرهابي مصري ثان في قبضة الجيش الليبي

الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

وزير التعليم: النظام الجديد مستمر ويحتاج لـ12 عامًا

مشيخة الأزهر

الأزهر ينعى «شهداء سيناء»: نثق في قدرة جنودنا البواسل

شاي

شاي بـ«سم الفئران» يودي بحياة سيدة ويصيب 3 آخرين

الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وقف برنامج رياضي شهير بسبب «تهديد الأمن القومي»

شاي بـ«سم الفئران» يودي بحياة سيدة ويصيب 3 آخرين

آخر الأخبار

شاي
شاي

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

غدًا.. الحكم على "بديع" و738 إخوانيًا في "فض رابعة"

#

بدء محاكمة مرسي بالتخابر مع حماس

#

غدًا.. محاكمة "طارق النهري" بأحداث مجلس الوزراء

#

ضبط متهم جديد بقضية اقتحام السجون

وزارة الداخلية

الصحة

مصرع

شاى

سم الفئران

في واقعة مثيرة من نوعها، لقيت ربة منزل مصرعها إثر تناولها كوب شاي مخلوط بـ"سم فئران"، وأصيبت ابنتها و2 آخران بالتسمم في إحدى قرى مركز دسوق بكفر الشيخ.

وأفاد الدكتور محمد أبوالسعد، مدير عام مستشفى دسوق العام، بوصول سيدة مسنة تدعى "ع.ع"، 65 سنة، في حالة احتضار تام ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها المستشفى، وابنتها "ر.ع"، و"ا.ا"، و"م.ع" عاملي بناء، مصابين بحالة تسمم شديدة، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحويل المصابين الثلاثة إلى مركز السموم بالإسكندرية.

وكشفت التحريات الأولية أن "العاملين المصابين يقومان بأعمال البناء بمنزل السيدة المتوفاة بإحدى قرى مركز دسوق، وأثناء قيام السيدة المسنة بإعداد الشاي لهما كان بجوار علبة الشاي سم فئران، فاختلط بالشاي دون أن تشعر نظرًا لضعف نظرها".

تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» المعارضة تسحب أسلحتها الثقيلة من خطوط الجبهة في إدلب
» فلاح يقتل مسنًا بسبب قطعة أرض بالدقهلية
» البورصة تخسر أكثر من 24 مليار جنيه
» عصا خشبية تنهي حياة تاجر "مواشي"
» فتاة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها وتحصل علي حكم بطلاقها
» السجن 3 سنوات لمتهمين فى أحداث عنف النزهة
» "عشماوي" حاول إحداث كارثة خلال القبض عليه
» بدأنا حصر العمالة غير المنتظمة بـ2 مليون و300 ألف عامل
» أول صور لـ"الإرهابى عشماوي" بعد القبض عليه
» الطبيب المزيف.. حصل على دبلوم فأصبح جراحا شهيرا
» بالفيديو.. حفل زفاف فى معبد الكرنك يثير جدلاً

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • عشاء

    07:07 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»