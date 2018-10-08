شاي بـ«سم الفئران» يودي بحياة سيدة ويصيب 3 آخرين

08 أكتوبر 2018 - 04:42 م

في واقعة مثيرة من نوعها، لقيت ربة منزل مصرعها إثر تناولها كوب شاي مخلوط بـ"سم فئران"، وأصيبت ابنتها و2 آخران بالتسمم في إحدى قرى مركز دسوق بكفر الشيخ.

وأفاد الدكتور محمد أبوالسعد، مدير عام مستشفى دسوق العام، بوصول سيدة مسنة تدعى "ع.ع"، 65 سنة، في حالة احتضار تام ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها المستشفى، وابنتها "ر.ع"، و"ا.ا"، و"م.ع" عاملي بناء، مصابين بحالة تسمم شديدة، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحويل المصابين الثلاثة إلى مركز السموم بالإسكندرية.

وكشفت التحريات الأولية أن "العاملين المصابين يقومان بأعمال البناء بمنزل السيدة المتوفاة بإحدى قرى مركز دسوق، وأثناء قيام السيدة المسنة بإعداد الشاي لهما كان بجوار علبة الشاي سم فئران، فاختلط بالشاي دون أن تشعر نظرًا لضعف نظرها".

تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.