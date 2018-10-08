وزير التعليم: النظام الجديد مستمر ويحتاج لـ12 عامًا

08 أكتوبر 2018 - 04:47 م

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مناهج التعليم كتبت بأيد مصرية خالصة، نافيًا ما يتردد بأن "الكتب المطبوعة تمت في غياب مصري".

وأضاف شوقي، خلال لقائه بـ26 فردًا من كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم: "كل الكتب تمت كتابتها بناءَ على رغبتنا، وبأيد مصرية وليس فيها أي كتاب قديم أو جاهز".

وأشار إلى أن فلسفة نظام التعليم الجديد تؤكد استمراريته وهو يحتاج لـ12 عاما من العمل، لافتًا إلى أن نظام التعليم الجديد له أكثر من مسمى لكن الهدف سامي وهو "بناء المستقبل وأطفال كي جي وان، وكي جي تو، والصف الأول الابتدائي".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن "عملية تطوير التعليم هي حلم الوزارة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي".