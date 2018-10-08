الأزهر ينعى «شهداء سيناء»: نثق في قدرة جنودنا البواسل

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القوات المسلحة

سيناء

شهداء

الأزهر

نعى الأزهر الشريف، استشهاد 3 من رجال القوات المسلحة (ضابط وصف ضابط ومجند)، خلال قيامهم بواجبهم الوطني، في العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018".

وأشاد الأزهر الشريف في بيان، الاثنين، بجهود القوات المسلحة والشرطة في هذه العملية، التي تشمل مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد، ما أسفر عن توجيه ضربات قوية وموجعة للإرهابيين، مؤكدًا ثقته في قدرة جنودنا البواسل على اجتثاث أوكار الإرهاب.

وتقدم الأزهر بخالص التعازي للقوات المسلحة ولأسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.


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