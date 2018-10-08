الرقابة الإدارية: ضبط 16 مسئولًا.. ورشوة جنسية

08 أكتوبر 2018 - 05:05 م

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، عن حصاد شهر سبتمبر، حيث تم ضبط 16 مسئولا فى قضايا رشوة، والمساهمة في ضخ مليار جنيه استثمارات جديدة، وتوفير 200 فرصة عمل، بالإضافة إلى «رشوة جنسية».

وأكدت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي استكمالاً للدور الذى تقوم به طبقًا لما خوله لها القانون، فقد تمكنت الهيئة على مدار الشهر السابق من تحقيق إنجازات في العديد من المجالات المختلفة كالآتي:

في مجال دعم الاستثمار، تم التصدي لبعض المشكلات التي واجهت شركة سوميتومو العالمية وتذليل عقبات إنشاء واستصدار تراخيص مصنعها بمدينة 6 أكتوبر لدى بعض قطاعات الدولة، مما أدى إلى ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو مليار جنيه، وتوفير عدد 2000 فرصة عمل، وهو ما شجع مسئولي الشركة للتوسع في نشاطها في مصر.

وفي مجال ضبط القضايا الجنائية والتهرب الجمركي، تم تحقيق عائد مادي لصالح الخزانة العامة للدولة بإجمالي مبلغ 56.140 مليون جنيه من خلال ضبط التهرب من سداد الرسوم الجمركية والدمغات والرسوم الأخرى والجرائم الجنائية، حيث تم السداد الفعلي لمبلغ 17.790 مليون جنيه، وجار استكمال سداد باقي مبلغ 38,350 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.

وفي مجال تحقيق الرقابة المانعة، تم تصويب الإجراءات المعيبة التي شابت طرح وإسناد بعض المناقصات والتعاقدات الحكومية، التي كان يمكن أن يحدث من خلالها شبهات فساد، نتيجة عدم اتباع القوانين واللوائح التي بلغ إجماليها 2.5 مليون جنيه.

وفى مجال مواجهة انحراف الموظف العام، تم رصد 22 موظفًا عامًا في مختلف قطاعات الدولة ممن ثبت ارتكابهم لمخالفات مالية وانحرافات إدارية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأبرزها إحالة 13 موظفًا إلى النيابة العامة، والإدارية، ونقل عدد 3 موظفين من مواقعهم الوظيفية إلى مواقع أخرى بديلة، وكذلك تنحية عدد 2 موظف عن وظائفهما، وقبول استقالة 3 موظفين من جهات عملهم، وإحالة موظف إلى جهاز الكسب غير المشروع.

وفى مجال تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة، تمكنت الهيئة من تنفيذ وإنجاز عدد 44 مطلبًا تمثلت في المشاركة في إجراءات لجان، وتنفيذ التحريات لصالح الجهات القضائية، وجهاز الكسب غير المشروع، ووحدة مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ أعمال الفحص لبعض الموضوعات وموافاة المسئول عنها بنتائجها لاتخاذ ما يلزم حيالها.

وفى مجال تحقيق الاستفادة من الإمكانات المتاحة، تم تصريف المخزون الراكد بالمخازن ببعض الجهات الحكومية بمبلغ 2 مليون جنيه.

وفى مجال التحري عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية بالدولة، تم اتخاذ إجراءات لفحص ترشيح عدد 314 مرشحًا والتوصية باستبعاد البعض منهم.

وفي مجال التنسيق مع الوزارات المختلفة بالدولة، أكدت الهيئة أنه تم إبرام برتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية لعمل منظومة محكمة لصرف السلع التموينية والخبز للمواطنين بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفى مجال القضايا الجنائية التي نفذتها وضبطتها الهيئة خلال ذات الشهر، تم إلقاء القبض على عدد 16 مسئولاً بوظائف قيادية مختلفة بالدولة وعدد 5 متهمين من القطاع الخاص وذلك في عدد 5 وقائع رشوة مالية وواقعة رشوة جنسية وأخرى لتربيح الغير، وأخرى لانتحال أحد الأشخاص صفة عضو هيئة الرقابة الإدارية بهدف الاستيلاء على مستندات رسمية، كما تم القبض على محامي شهير، وأربعة محامين آخرين من العاملين بمكتبه لقيامهم بتقديم مبالغ مالية وعطايا مادية تجاوزت 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة لأميني سر، وأربعة من موظفي السكرتارية ببعض نيابات القاهرة والمحاكم المختلفة، وبوساطة أمين سر أحد دوائر الجنايات بمحكمة شمال القاهرة وتاجر سيارات وسيدة سيئة السمعة، وذلك مقابل التلاعب في أوراق وملفات القضايا الخاصة بموكليهم حتى يتمكنوا من الحصول على أحكام قضائية لصالحهم، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وفي ضوء التحريات التي أجرتها الهيئة بناء على طلب النيابة العامة، تم إلقاء القبض على منتحل صفة مستشار بالتفتيش القضائي على خلاف الحقيقة، مما مكنه من الاستيلاء على بعض المستندات والملفات الخاصة ببعض القضايا المنظورة بإحدى المحاكم والتلاعب فيها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.