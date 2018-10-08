  • الإثنين 08 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر06:57 م
بحث متقدم
خطر أحمر

وقف برنامج "خط أحمر" بعد تبادل السباب بين الضيفين

مريهان حسين

حبس الفنانة مريهان حسين عامين ونصف

عشماوي

مصدر أمني: ليبيا ستسلم «عشماوي» لمصر

أرشيفية

الرقابة الإدارية: ضبط 16 مسئولًا.. ورشوة جنسية

سجائر

زيادة جديدة في أسعار السجائر

سقوط إرهابي مصري ثان في قبضة الجيش الليبي

سقوط إرهابي مصري ثان في قبضة الجيش الليبي

الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

وزير التعليم: النظام الجديد مستمر ويحتاج لـ12 عامًا

مشيخة الأزهر

الأزهر ينعى «شهداء سيناء»: نثق في قدرة جنودنا البواسل

شاي

شاي بـ«سم الفئران» يودي بحياة سيدة ويصيب 3 آخرين

الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وقف برنامج رياضي شهير بسبب «تهديد الأمن القومي»

خلال سبتمبر..

الرقابة الإدارية: ضبط 16 مسئولًا.. ورشوة جنسية

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

تعرف على رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد

#

شاهد.. لحظة القبض على عصابة سرقة الوقود المدعم

#

ضبط 16 حالة غش فى امتحانات جامعة المنيا

#

القبض على 12 موظفًا بـ"مصر للطيران" بتهمة الرشوة

رشوة

ضبط

الرقابة الإدارية

مسؤول

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، عن حصاد شهر سبتمبر، حيث تم ضبط 16 مسئولا فى قضايا رشوة، والمساهمة في ضخ مليار جنيه استثمارات جديدة، وتوفير 200 فرصة عمل، بالإضافة إلى «رشوة جنسية».

وأكدت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي استكمالاً للدور الذى تقوم به طبقًا لما خوله لها القانون، فقد تمكنت الهيئة على مدار الشهر السابق من تحقيق إنجازات في العديد من المجالات المختلفة كالآتي:

في مجال دعم الاستثمار، تم التصدي لبعض المشكلات التي واجهت شركة سوميتومو العالمية وتذليل عقبات إنشاء واستصدار تراخيص مصنعها بمدينة 6 أكتوبر لدى بعض قطاعات الدولة، مما أدى إلى ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو مليار جنيه، وتوفير عدد 2000 فرصة عمل، وهو ما شجع مسئولي الشركة للتوسع في نشاطها في مصر.

وفي مجال ضبط القضايا الجنائية والتهرب الجمركي، تم تحقيق عائد مادي لصالح الخزانة العامة للدولة بإجمالي مبلغ 56.140 مليون جنيه من خلال ضبط التهرب من سداد الرسوم الجمركية والدمغات والرسوم الأخرى والجرائم الجنائية، حيث تم السداد الفعلي لمبلغ 17.790 مليون جنيه، وجار استكمال سداد باقي مبلغ 38,350 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.

وفي مجال تحقيق الرقابة المانعة، تم تصويب الإجراءات المعيبة التي شابت طرح وإسناد بعض المناقصات والتعاقدات الحكومية، التي كان يمكن أن يحدث من خلالها شبهات فساد، نتيجة عدم اتباع القوانين واللوائح التي بلغ إجماليها 2.5 مليون جنيه.

وفى مجال مواجهة انحراف الموظف العام، تم رصد 22 موظفًا عامًا في مختلف قطاعات الدولة ممن ثبت ارتكابهم لمخالفات مالية وانحرافات إدارية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأبرزها إحالة 13 موظفًا إلى النيابة العامة، والإدارية، ونقل عدد 3 موظفين من مواقعهم الوظيفية إلى مواقع أخرى بديلة، وكذلك تنحية عدد 2 موظف عن وظائفهما، وقبول استقالة 3 موظفين من جهات عملهم، وإحالة موظف إلى جهاز الكسب غير المشروع.

وفى مجال تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة، تمكنت الهيئة من تنفيذ وإنجاز عدد 44 مطلبًا تمثلت في المشاركة في إجراءات لجان، وتنفيذ التحريات لصالح الجهات القضائية، وجهاز الكسب غير المشروع، ووحدة مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ أعمال الفحص لبعض الموضوعات وموافاة المسئول عنها بنتائجها لاتخاذ ما يلزم حيالها.

وفى مجال تحقيق الاستفادة من الإمكانات المتاحة، تم تصريف المخزون الراكد بالمخازن ببعض الجهات الحكومية بمبلغ 2 مليون جنيه.

وفى مجال التحري عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية بالدولة، تم اتخاذ إجراءات لفحص ترشيح عدد 314 مرشحًا والتوصية باستبعاد البعض منهم.

وفي مجال التنسيق مع الوزارات المختلفة بالدولة، أكدت الهيئة أنه تم إبرام برتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية لعمل منظومة محكمة لصرف السلع التموينية والخبز للمواطنين بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفى مجال القضايا الجنائية التي نفذتها وضبطتها الهيئة خلال ذات الشهر، تم إلقاء القبض على عدد 16 مسئولاً بوظائف قيادية مختلفة بالدولة وعدد 5 متهمين من القطاع الخاص وذلك في عدد 5 وقائع رشوة مالية وواقعة رشوة جنسية وأخرى لتربيح الغير، وأخرى لانتحال أحد الأشخاص صفة عضو هيئة الرقابة الإدارية بهدف الاستيلاء على مستندات رسمية، كما تم القبض على محامي شهير، وأربعة محامين آخرين من العاملين بمكتبه لقيامهم بتقديم مبالغ مالية وعطايا مادية تجاوزت 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة لأميني سر، وأربعة من موظفي السكرتارية ببعض نيابات القاهرة والمحاكم المختلفة، وبوساطة أمين سر أحد دوائر الجنايات بمحكمة شمال القاهرة وتاجر سيارات وسيدة سيئة السمعة، وذلك مقابل التلاعب في أوراق وملفات القضايا الخاصة بموكليهم حتى يتمكنوا من الحصول على أحكام قضائية لصالحهم، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وفي ضوء التحريات التي أجرتها الهيئة بناء على طلب النيابة العامة، تم إلقاء القبض على منتحل صفة مستشار بالتفتيش القضائي على خلاف الحقيقة، مما مكنه من الاستيلاء على بعض المستندات والملفات الخاصة ببعض القضايا المنظورة بإحدى المحاكم والتلاعب فيها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» المعارضة تسحب أسلحتها الثقيلة من خطوط الجبهة في إدلب
» فلاح يقتل مسنًا بسبب قطعة أرض بالدقهلية
» البورصة تخسر أكثر من 24 مليار جنيه
» عصا خشبية تنهي حياة تاجر "مواشي"
» فتاة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها وتحصل علي حكم بطلاقها
» السجن 3 سنوات لمتهمين فى أحداث عنف النزهة
» "عشماوي" حاول إحداث كارثة خلال القبض عليه
» بدأنا حصر العمالة غير المنتظمة بـ2 مليون و300 ألف عامل
» أول صور لـ"الإرهابى عشماوي" بعد القبض عليه
» الطبيب المزيف.. حصل على دبلوم فأصبح جراحا شهيرا
» بالفيديو.. حفل زفاف فى معبد الكرنك يثير جدلاً

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • عشاء

    07:07 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»