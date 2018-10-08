» فلاح يقتل مسنًا بسبب قطعة أرض بالدقهلية

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مقتل مسن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من إلقاء القبض على أحد قتلة مسن يدعى محمد الخميسى، بسبب خلافات على أرض زراعية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

البداية كانت بتلقى  اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش،  مدير مباحث المديرية ، بورد بلاغ بالعثورعلى  "محمد محمود الخميسى" البالغ من العمر 64 عامًا من بندر منية النصر ملقى فى الطريق مصابًا بكدمات وسحاجات بالوجه والرأس وكسور بالفخد والساعد والحوض،  وتم نقله إلى مستشفى دكرنس العام لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة .

وبينت التحريات، وجود خلافات بين المجنى عليه وآخرين بسبب قطعة أرض زراعية، وتم  تحديد أحد  المتهمين وإلقاء القبض عليه ويدعى "م .  م 45 سنة فلاح وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مع اثنين آخرين  جار ضبطهما.


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