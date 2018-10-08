زيادة جديدة في أسعار السجائر

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أسعار السجائر

زيادة جديدة

قررت شركة "فيليب موريس مصر"، زيادة سعر منتج سجائر "ميريت" بنوعيها ليصبح سعرها 42 جنيهًا للعلبة، و"مارلبورو جولد" 39 جنيهًا للعلبة، و"مارلبورو أحمر" 39 جنيهًا للعلبة.

وحددت الشركة قائمة الأسعار الرسمية لمنتجاتها، وهي: L&M بـ 29جنيهًا، ومارلبورو ميديم 35 ، ومارلبورو أحمر 39 جنيهًا، ومارلبورو جولد 39 جنيهًا، وميريت 42 جنيهًا للعلبة.

وأكدت الشركة  ثبات سعر كل من مارلبورو ميديم 35 جنيهًا، وL&M بـ29 جنيهًا.

كما أعلنت الشركة عن طرح منتج جديد تحت اسم «Marlboro Purple Mix »، الذي يعمل بتقنية الكبسولة، بسعر 39 جنيهًا للعلبة.


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