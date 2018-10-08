"هيكل وأبو العينين" يشاركان في تنمية الكوادر المصرية

عصام الشربيني
اختتم السفير سامح أبوالعينين مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية دورتين تدريبيتين حول المهارات الدبلوماسية بالمعهد الدبلوماسي المصري لكوادر وزارة الاتصالات ومدينة الانتاج الإعلامي، بمشاركة الدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق ورئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق.
وتضمن برنامج التدريب تطوير المهارات الدبلوماسية والتخاطب والعلاقات الدولية والمراسم والبروتوكول والإتيكيت واالدبلوماسية العامة والمنظمات الدولية لكوادر وزارة الاتصالات ومدينة الإنتاج الإعلامي.
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