نشاط مكثف لمعهد الدراسات الدبلوماسية لإعداد الكوادر العربية

08 أكتوبر 2018 - 05:23 م



قام وفد خريجي معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي، بزيارة مقر معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية المصرية، وبحضور السفير محمد الذويخ سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، وكان فى استقبال الوفد السفير الدكتور سامح أبوالعينين مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، حيث استمع الوفد لشرح عن آلية عمل المعهد الدبلوماسى المصرى من قبل المتدربين الدبلوماسيين المصريين دفعة 51 .

وألقى السفير محمد العرابى وزير خارجية مصر الأسبق، محاضرة حول الدبلوماسية العامة، كما ألقى الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الأسكندرية محاضرة حول الوضع العربى .

وقد عبر الوفد الكويتى الزائر عن فائق امتنانه للمعهد الدبلوماسى المصرى وللمحاضرين الذين أثرو معلومات وفد المعهد الدبلوماسى الكويتى بمحاضرتهم القيمة .





