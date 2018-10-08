السفير الفرنسي يشارك في تكريم الدفعة 50 دبلوماسيين

عصام الشربيني
أنهت الدفعه 50 من دفعات الملاحق الدبلوماسيين الجدد، دورة متخصصة في المدرسة الفرنسية الوطنية للإدارة وتسلم الدبلوماسيون الجدد شهادات إتمام الدراسة بامتياز من المعهد الدبلوماسي في حضور السفير الدكتورسامح أبوالعينين مساعد وزير الخارجية مدير المعهد الدبلوماسي المصري، وسفير فرنسا لدي جمهورية مصر العربية ستيفان روتمات، وذلك في حفل تكريم بمقر السفارة بنيل الجيزة .
وشارك فى التكريم مدير المركز الثقافى الفرنسى وممثل المدرسة الفرنسية الوطنية للإدارة بمصر بالإضافة لإدارة المعهد الدبلوماسى لوزارة الخارجية.
عشاء07:07 م
فجر
04:35
شروق
05:58
ظهر
11:47
عصر
15:07
مغرب
17:37
عشاء
19:07