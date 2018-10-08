مصدر أمني: ليبيا ستسلم «عشماوي» لمصر

08 أكتوبر 2018 - 05:36 م

أكد العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، أن قبض الجيش الليبي على الإرهابي هشام عشماوي ضربة أمنية ناجحة ومميزة للقوات المسلحة الليبية.

ونقلت "RT " عن "عكاشة قوله: إن القوات الليبية تمكنت من الوصول لأحد أخطر العناصر الإرهابية التي تدبر عمليات إجرامية في مصر وليبيا، ويعتبر العشماوي من القيادات الهامة في الجناح العسكري لتنظيم القاعدة، واعتقاله ضربة مؤثرة وموجعة للتنظيم في شمال أفريقيا.

وأشار العميد خالد عكاشة إلى أن هناك تعاونا عسكريا وتعاونا أمنيا بين القوات المسلحة المصرية والليبية، وستسمح الاتفاقيات بتسليم الإرهابي لمحاكمته في مصر لأنه نفذ العديد من العمليات الإرهابية في مصر وليبيا.

وأضاف، أن الإرهابي المصري شارك في اغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015، وفقا لتحريات الأجهزة الأمنية المصرية واعترافات الإرهابيين الذين أكدوا أن عشماوي المدبر الرئيسي لقتل النائب العام، وعمليات كرم القواديس والفرافرة التي قتل فيها العديد من الجنود المصريين.