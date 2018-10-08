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حبس الفنانة مريهان حسين عامين ونصف

قضايا وحوادث

مريهان حسين
مريهان حسين

متابعات- محمد فضل

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حبس

ضابط

الهرم

مريهان حسين

قضت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار أحمد فهيم وسكرتارية إيهاب فوزى، بحبس الفنانة "مريهان حسين" سنتين و6 أشهر عن الاتهامات الموجهة لها فى القضية المعروفة بقضية "كمين الهرم" وكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه.

كما قضت المحكمة بحبس "رفيقة.ب.ز" عاملة الملابس المختصة بالفنانة "ميريهان حسين" 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه عن التهمة الموجهة إليها، وتغريم ضابطى الشرطة المتهمين فى الواقعة 20 ألف جنيه لكل منهما عن الاتهامات المسندة إليهما.

وكانت النيابة العامة أحالت الفنانة مريهان حسين، إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وإحالة عاملتها "رفيقة.ب" بتهمة المشاركة فى الاعتداء على موظف عام، كما أحالت ضابطى قسم الهرم بتهمة التعدى على الفنانة مريهان حسين وسبها وقذفها.

وشملت أوراق القضية العديد من التفاصيل تنوعت ما بين أقوال الفنانة فى التحقيقات، وأقوال ضابطى الهرم "م.ت" و"إ.ب"، فضلاً عن أقوال السجينات المحتجزات مع الفنانة قبل عرضها على النيابة وأفراد قوة الكمين الذين شاهدوا الواقعة، فضلًا عن فيديو الواقعة الذى تداولته العديد من المواقع الإخبارية.

كشف تقرير الطب الشرعى الخاص بالفنانة مريهان حسين، عدم وجود آثار لـ"هتك عرض"، بينما أكد وجود بعد الإصابات الناتجة عن الضرب بجسم صلب، كما كشف تفريغ الفيديو قيام الفنانة بسب وقذف ضباط قسم الهرم.

ونفت محتجزات قسم الهرم أمام النيابة تعدى الضباط على الفنانة أثناء احتجازها بالقسم، أو هتك عرضها، وقال أفراد قوة الكمين إن الفنانة تعدت بالضرب على ضابط قسم الشرطة بعد اقتحامها الكمين، فيما قال طبيب مستشفى الهرم والذى أجرى توقيع الكشف الطبى على الفنانة، إنها تعرضت لاعتداء وضرب فى مناطق متفرقة من الجسد.


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