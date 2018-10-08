احذر.. 5 أطعمة صحية يمكن أن تصيبك بالسرطان

08 أكتوبر 2018 - 06:28 م

يتناول الإنسان الكثير من الخضراوات والفواكه والتي باعتقاده أنها مفيدة، إلا أن الكثير منها قد يكون لها آثار ضارة على الجسم، سيما تلك التي تحتوي على نسب عالية من الليكتين.

تحدثت مؤسسة مشروع يعرف باسم "حمية 123"، وتدعى إيما تايلور لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية حول أكثر 5 أطعمة تعتبر ضارة للجهاز الهضمي ويعتقد الكثيرون بأنها صحية.

وبحسب تايلور، فإن هذه الأطعمة تحتوي على كميات كبيرة من مادة الليكتين، والتي يمكن أن يؤدي تواجدها بكميات كبيرة في الدم لزيادة نمو العوامل المسرطنة والخلايا المسببة للسرطان.

ومن بين هذه الأطعمة، الطماطم، والتي تعتبر غنية بالألياف وفيتامين C ، إلا أنها تحتوي على كميات كبيرة من الليكتين، والذي يمكن أن يتسبب بمشاكل هضمية في حال التصق البروتين بجدار المعدة.

وتقترح تايلور باستبدال الطماطم بالخضار الورقية التي تحتوي على نفس الكمية من الفيتامينات.





البطاطا، التي تعتبر من أكثر الخضار احتواء على مادة الليكتين، وبحسب تايلور فإنه يتوجب تناول كميات محدودة حتى لا تضر بالصحة جراء تواجد هذه المادة فيها.





الفول السوداني والكاجو، والتي تحتوي على نسب كبيرة من الليكتين، والذي من الممكن وصوله لمجرى الدم عبر بطانة الأمعاء.

وتوصي الباحثة باستبدال هذه المكسرات بتناول الجوز البرازيلي.





الذرة، كغيرها من الحبوب تحتوي على كميات كبيرة من الليكتين، بالإضافة لأن تناولها على شكل حبوب الإفطار ونشا الذرة يؤدي لحدوث إلتهاب سريع حول المفاصل ويؤثر على صحة الأمعاء.





الفاصولياء الحمراء، والتي تحتوي على هذه المادة ايضا بالرغم من أنها تعتبر مصدرا هاما للحديد والبروتين، ويمكن استبدالها بالبازلاء كبديل صحي لها.