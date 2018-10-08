  • الإثنين 08 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر06:56 م
بحث متقدم
خطر أحمر

وقف برنامج "خط أحمر" بعد تبادل السباب بين الضيفين

مريهان حسين

حبس الفنانة مريهان حسين عامين ونصف

عشماوي

مصدر أمني: ليبيا ستسلم «عشماوي» لمصر

أرشيفية

الرقابة الإدارية: ضبط 16 مسئولًا.. ورشوة جنسية

سجائر

زيادة جديدة في أسعار السجائر

سقوط إرهابي مصري ثان في قبضة الجيش الليبي

سقوط إرهابي مصري ثان في قبضة الجيش الليبي

الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

وزير التعليم: النظام الجديد مستمر ويحتاج لـ12 عامًا

مشيخة الأزهر

الأزهر ينعى «شهداء سيناء»: نثق في قدرة جنودنا البواسل

شاي

شاي بـ«سم الفئران» يودي بحياة سيدة ويصيب 3 آخرين

الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وقف برنامج رياضي شهير بسبب «تهديد الأمن القومي»

احذر.. 5 أطعمة صحية يمكن أن تصيبك بالسرطان

الصفحة الأخيرة

أطعمة صحية
أطعمة صحية - أرشيفية

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

مسؤول أممي: غزة يمكن أن تنفجر في أي لحظة

#

«وعكة صحية» تصيب 30 راكبًا بطائرة هندية

#

السيول .. كوارث وفوائد !!! ( 2)

#

تعرف على حالتك الصحية من لون لسانك

الصحة

السرطان

اطعمة صحية

يتناول الإنسان الكثير من الخضراوات والفواكه والتي باعتقاده أنها مفيدة، إلا أن الكثير منها قد يكون لها آثار ضارة على الجسم، سيما تلك التي تحتوي على نسب عالية من الليكتين.

تحدثت مؤسسة مشروع يعرف باسم "حمية 123"، وتدعى إيما تايلور لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية حول أكثر 5 أطعمة تعتبر ضارة للجهاز الهضمي ويعتقد الكثيرون بأنها صحية.

وبحسب تايلور، فإن هذه الأطعمة تحتوي على كميات كبيرة من مادة الليكتين، والتي يمكن أن يؤدي تواجدها بكميات كبيرة في الدم لزيادة نمو العوامل المسرطنة والخلايا المسببة للسرطان.

ومن بين هذه الأطعمة، الطماطم، والتي تعتبر غنية بالألياف وفيتامين C ، إلا أنها تحتوي على كميات كبيرة من الليكتين، والذي يمكن أن يتسبب بمشاكل هضمية في حال التصق البروتين بجدار المعدة.

وتقترح تايلور باستبدال الطماطم بالخضار الورقية التي تحتوي على نفس الكمية من الفيتامينات.

البطاطا، التي تعتبر من أكثر الخضار احتواء على مادة الليكتين، وبحسب تايلور فإنه يتوجب تناول كميات محدودة حتى لا تضر بالصحة جراء تواجد هذه المادة فيها.

الفول السوداني والكاجو، والتي تحتوي على نسب كبيرة من الليكتين، والذي من الممكن وصوله لمجرى الدم عبر بطانة الأمعاء.

وتوصي الباحثة باستبدال هذه المكسرات بتناول الجوز البرازيلي.

الذرة، كغيرها من الحبوب تحتوي على كميات كبيرة من الليكتين، بالإضافة لأن تناولها على شكل حبوب الإفطار ونشا الذرة يؤدي لحدوث إلتهاب سريع حول المفاصل ويؤثر على صحة الأمعاء.

الفاصولياء الحمراء، والتي تحتوي على هذه المادة ايضا بالرغم من أنها تعتبر مصدرا هاما للحديد والبروتين، ويمكن استبدالها بالبازلاء كبديل صحي لها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» المعارضة تسحب أسلحتها الثقيلة من خطوط الجبهة في إدلب
» فلاح يقتل مسنًا بسبب قطعة أرض بالدقهلية
» البورصة تخسر أكثر من 24 مليار جنيه
» عصا خشبية تنهي حياة تاجر "مواشي"
» فتاة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها وتحصل علي حكم بطلاقها
» السجن 3 سنوات لمتهمين فى أحداث عنف النزهة
» "عشماوي" حاول إحداث كارثة خلال القبض عليه
» بدأنا حصر العمالة غير المنتظمة بـ2 مليون و300 ألف عامل
» أول صور لـ"الإرهابى عشماوي" بعد القبض عليه
» الطبيب المزيف.. حصل على دبلوم فأصبح جراحا شهيرا
» بالفيديو.. حفل زفاف فى معبد الكرنك يثير جدلاً

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • عشاء

    07:07 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»