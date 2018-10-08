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وقف برنامج "خط أحمر" بعد تبادل السباب بين الضيفين

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خط أحمر

المجلس الاعلى للاعلام

وقف برنامج

مشاجرة بين الضيفين

لاشك أن المجلس الأعلى للإعلام هو حائط الصد نحو حماية المشاهد والإعلاميين، فقد جاء قرار المجلس بوقف برنامج خط أحمر علي قناة Ltc بمثابة مفاجأة لكل مصر، والذى يقدمه الإعلامى محمد موسى، وذلك استنادًا إلى أنه في حلقة الخميس الماضي قد نشبت مشاجرة بين ضيفين من ضيوف البرنامج تبادلاً فيها السب والضرب وبالطبع فإن علي مقدم البرنامج الالتزام بأربعة ضوابط محددة فإن تحققت فلا مسئولية علي المذيع أو البرنامج أو القناة.

وهذا ما حدث فعلاً في التنبيه علي الضيوف بعدم الحدة واحترام المشاهد وعند احتدام الخلاف قبل الأخير تم الخروج لفاصل عاد منه مقدم البرنامج يعتذر للمشاهدين مع التنبيه علي الضيوف واستمر النقاش المحتدم وبمجرد بداية التطاول والتشاجر سمعنا المذيع يقول كلمتين نعتذر للمشاهدين وتم قطع البث وإلغاء الحلقة وكل هذا ثابت ومسجل ويكون أداء المذيع يستحق التكريم وليس العقاب بالوقف لتمسكه بالضوابط التي حددها المجلس الأعلى للإعلام ومطابقًا لماورد في ميثاق الشرف الإعلامي بضوابطه المعروفة وأهمها احترام المشاهدين وحسن اختيار الضيوف فالضيفين أصحاب المشكلة كان انفعالهما لحظيًا وسريعًا ولا يقلل من قيمتهما المهنية والعلمية فالأول محمد جمعة إمام مسجد وحاصل علي ليسانس الشريعة والقانون والآخر الشيخ محمد الملاح من علماء الدين المعروفين وله مردين كثر وحافظ لكتاب الله وعضو في نقابة المقرئين فاختيار الضيوف كان مناسبًا جدًا لموضوع الحلقة عن رأي الشريعة في إدخار الزوجة دون علم زوجها.

وقد جاء قرار المجلس الأعلى للإعلام دون تحقق من الضوابط التي التزم بها البرنامج بكل مهنية وموضوعية وهذا القرار يجوز التظلم منه ومتوقع إلغائه بعد تقديم التظلم غدًا بمذكرة شارحة ومستوفية بالمستندات الدالة علي صحة موقف البرنامج والتزامه بضوابط المجلس الأعلى للإعلام وميثاق الشرف الإعلامي، ونناشد المجلس إلغاء هذا القرار ونؤكد احترام قرارته ونجلها بصفته قاضي الإعلام افتراضًا وأن القاضي كما تحترم أحكامه فإنه يجوز الطعن عليها وإلغاءالحكم.


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