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كثافة الفصول تتطلب 130 مليار جنيه لحلها

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كثافة الفصول

خالد الشرقاوي

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وزير التعليم

المنظومة الجديدة

التكدس

الفصول

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الفصول الدراسية تواجه كثافة زائدة عن طاقتها منذ سنوات، وأن الوزارة على علم بها، إلا أنها تتطلب مزيدًا من الوقت لحلها.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي على هامش اللقاء الذي نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم الاثنين، مع رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، "نحن نحتاج 260 ألف فصل لحل مشكلة الكثافة وصيانة الفصل، وهو ما يتطلب ميزانية ضخمة تصل إلى 130 مليار جنيه، ونتواصل مع المجتمع المدني ورجال الأعمال لدعم الخطة".

وأضاف، أن الهدف الأساسي من منظومة تطوير التعليم الجديدة هي الأجيال القادمة والحالية، موضحًا: "لا داعي للخوف من مسلسل التغيير، فالمنظومة التي وضعناها تستمر لسنوات عديدة مقبلة، دون أن نواجه آفة التغيير كل بضع سنوات، بعيدا عن الحفظ والتلقين".

وأوضح "شوقي" أن خطة التطوير تهدف إلى خلق بيئة مناسبة للفهم بعيدا عن الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، وهو ما حاولت كتب الوزارة الجديدة معالجته.


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