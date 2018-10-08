» إصابة 29 فلسطينيًا برصاص الاحتلال قبالة شواطئ غزة

08 أكتوبر 2018 - 06:47 م

أصيب 29 فلسطينيًا، اليوم الاثنين، بأسلحة قوات الجيش الإسرائيلي، قبالة شواطئ بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، خلال احتشادهم مع عشرات آخرين قرب الشاطئ، أثناء إبحار مسيرة بحرية تجاه الحدود مع إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم: "أصيب 29 فلسطينيًا، قبالة شواطئ شمالي القطاع"، بحسب وكالة "الأناضول".

وأضافت الوزارة: "11 من بين الإصابات بالرصاص الحي، و4 بالاختناق بالغاز، 8 أصيبوا بشظايا رصاص، و6 أصيبوا بقنابل الغاز بشكل مباشر".

وأشارت الوزارة إلى أن 9 من بين الإصابات، هم من الأطفال، و5 من الإناث"، دون أن يوضح البيان طبيعة إصاباتهم.

وعصر اليوم، احتشد عشرات الفلسطينيين قبالة شواطئ شمالي قطاع غزة، للمشاركة في إطلاق المسيرة البحرية الحادية عشرة من القطاع تجاه الحدود البحرية الشمالية مع إسرائيل، للمطالبة بكسر الحصار.

وأطلقت هيئة "الحراك الوطني لكسر الحصار" (شعبية مستقلة)، هذه المسيرة، من شواطئ شمالي القطاع تجاه الحدود مع إسرائيل.

وسبق هذه المسيرة 10 مسيرات بحرية مشابهة، وذلك منذ 29 مايو الماضي، بتنظيم من الهيئة ذاتها.

ويعاني قطاع غزة من تردٍ كبير في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2006، وتعثر جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية.

وفي الأشهر الأخيرة، حذّرت هيئات ومنظمات حقوقية فلسطينية ومؤسسات دولية، بينها الأمم المتحدة، من تفجّر الأوضاع الإنسانية بغزة بسبب القيود الإسرائيلية.