» سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من رجل أعمال

08 أكتوبر 2018 - 07:13 م

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط بعض الأشقياء بعد سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل فيلا رجل أعمال في الشروق.

كان قسم شرطة الشروق، قد تلقي بلاغًا من مواطن باكتشافه كسر نافذة الفيلا محل سكنه والكائنة بدائرة القسم وسرقة (مبلغ مالى 200 ألف جنيه - 4 ساعات مختلفة - بعض المشغولات الذهبية " 20 خاتم - 20 أنسيال - ساعة - إسورة - خاتم ألماظ) من داخلها.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.ف.ع " 26 سنة، شقيق الأول "بهاء" 20 سنة، رمضان.ج.ت، 24 سنة، جميعهم مقيمون بسوهاج، خالد.ه.ع، "هارب"، أحمد.س.ج "هارب".

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة لاستهدافهم حيث تم ضبط الأول بمحل سكنه، والثانى والثالث بشقة مستأجرة بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع الرابع والخامس، وبإرشادهم تم ضبط (بعض من المشغولات الذهبية "19 خاتم، خاتم ألماظ، 3 أنسيال " هاتف محمول) لدى عملاء لهم (ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر"تم ضبطها"، صائغ، ومقيما بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، صاحب محل مصوغات، ومقيما بدائرة مركز شرطة الحوامدية).

كما أرشدوا عن مبلغ (25 ألف جنيه، سلسة ذهبية، شاشة تليفزيون، هاتف محمول) وأقروا بأنها من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.