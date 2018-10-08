» «الأرصاد»: طقس معتدل وسقوط أمطارغدًا

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب فى الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء:

القاهرة العظمى 30  والصغرى 22

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 23

مطروح العظمى 26 والصغرى 19

سوهاج العظمى 34 والصغرى 21 

قنا العظمى 36 والصغرى 22

أسوان العظمى  37  والصغرى 25 درجة.


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