» ضبط مسئول كبير بـ«أوقاف قنا» استولي على 1.6 مليون جنيه

08 أكتوبر 2018 - 07:22 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من إلقاء القبض على مدير إدارة الشئون المالية بمديرية الأوقاف بقنا، لقيامه بالاستيلاء على 1.6 مليون جنيه من جهة عمله دون وجه حق.



كانت معلومات أكدتها تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام «محمود.ع.م»، مدير إدارة الشئون المالية بمديرية الأوقاف بمحافظة قنا، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى؛ باستغلال موقعه الوظيفى خلال شهر سبتمبر 2018 وقيامه بصرف مبالغ مالية لنفسه وللعاملين بمديرية الأوقاف بقنا ممن يقومون بأعمال اللجان من خلال التلاعب والتزوير بكشوف اللجان وإضافة (30) موظفًا بمديرية الأوقاف بتلك الكشوف وصرف مبالغ مالية بلغ إجمالها (1،613،060 مليون وستمائة وثلاثة عشر ألف وستون جنيه) دون وجه حق مما أضر بالمال العام.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وأقر بسداد مبلغ (895.84) ألف جنيه، وأبدى استعداده وباقى الموظفين بذات الجهة لسداد المبالغ المالية المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.