وقفة أمام محافظة الغربية للمطالبة باستكمال مشروع الصرف

08 أكتوبر 2018 - 07:29 م

نظم العشرات من أهالي قرية كفر أبو جندي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، ظهر اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، لمناشدة المحافظ اللواء هشام السعيد، بالتدخل الفوري لحل أزمة الصرف الصحي وسحب المشروع من شركة إيجيكو للمقاولات؛ لتقاعسها عن جلب ماكينات الرفع "الكهروميكانيكية" وإسناده إلى إحدى الشركات الخاصة والقائمة بتنفيذ المشروع في القرى المجاورة.

وقال أحد المحتجين ويدعى خالد عاشور، إن الشركة متوقفة عن أعمالها منذ 3 سنوات، رغم تذييل أهالي القرية لكافة المعوقات أمامها والتبرع بالأراضي اللازمة؛ لاستكمال المشروع الذي كان من المقرر إنهاؤه في عام 2016.

وأضاف «عاشور» : «تقابلنا مع المحافظ السابق في اجتماع ضم المهندس إبراهيم الأشقر، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وعدنا بالانتهاء من المشروع في موعد غايته 30 يونيو من العام الجاري وحتى الآن لم يف بوعده».

بدورهم، ناشد الأهالي المحافظ، بالضغط على الشركة المنفذة وكافة المسئولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لجلب ماكينات الرفع والانتهاء من المشروع للاستفادة من الاستثمارات التي خصصتها الدولة لأهالي القرية.







