» «عشماوي» كان يخطط لإنشاء «جيش مصر الحر»

08 أكتوبر 2018 - 07:36 م

قال المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، إن الإرهابي هشام عشماوي، الذي أعلن الجيش العربي الليبي إلقاء القبض عليه صباح اليوم الاثنين، كان يخطط لإنشاء "جيش مصر الحر" بدعم من عدة دول، حتى ينفذ عمليات ضد القوات المسلحة المصرية، لكن الجيش الليبي حال دون ذلك، حيث ألقى القبض عليه في مدينة درنة.

وأضاف "المسماري"، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز": "بعدما انتقل عشماوي إلى ليبيا كان خطيرًا للغاية، وكان أهم المدربين على العمليات الإرهابية مثل الخطف والتفجير وعمل الكمائن والمفخخات".

وتابع: "استفاد من تواجده السابق في مصر وفي مساجد القاهرة، في جلب مقاتلين للقتال ضد الجيش الليبي، وخطورته كانت تكمن في أنه ينتمي لجماعة المرابطين في درنة، التي استقطبت الكثير من الشباب من تونس وليبيا والسودان ومصر، وهي جماعة وثيقة الصلة بتنظيم القاعدة الإرهابي".

وأكد المتحدث باسم الجيش العربي الليبي، أن خطورة الإرهابي المصري هشام عشماوي، كانت تكمن في أنه كان ضابطًا بالقوات المسلحة المصرية، موضحًا أنه لديه معلومات قيمة في مجال التخطيط العسكري، كما تحصل على دورات في الصاعقة المصرية، وقاتل مع الجيش المصري في سيناء لفترات طويلة حيث كون فكرة عن طبيعة القتال في الصحراء ومع العصابات.