المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب:«عشماوي» كنز معلومات

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خالد عكاشة

هشام عشماوي

علق العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، على إلقاء القوات المسلحة الليبية القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، في علمية أمنية بمدينة درنة، قائلاً: "ضربة مؤلمة وموجعة لكل التنظيمات الإرهابية والدول التي تدعم الإرهاب".

وأوضح "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الإثنين ، أن الجيش الليبي أثبت جدارته في معركة درنة، والقبض على عشماوي يُعد من توابع نجاح هذه العملية، مؤكدًا أن عشماوي هو أحد أخطر وأهم القيادات العسكرية بتنظيم القاعدة.

وأشار عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إلى أن عشماوي متورط في عمليات إرهابية مثل "خلية عرب شركس عملية ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وعملية اغتيال الشهيد المستشار النائب العام هشام بركات".

وتابع "عكاشة"، أن عشماوي أسس تنظيمات عديدة "المرابطون، أنصار الدين، الموقعون بالدم، القاعدة في بلاد المغرب العربي"، منوهًا إلى أن هناك تعاون مخابراتي على أعلى مستوى بين مصر وليبيا، وساهم بقوة في اصطياد عشماوي حيًا.

ولفت "عكاشة"، إلى أن القبض على إرهابي مثل عشماوي بمثابة كنز معلومات.


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