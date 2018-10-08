مفاجأة.. «صلاح» على رأس المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية

08 أكتوبر 2018 - 08:04 م

واصلت مجلة "فرانس فوتبول" الإعلان عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، التي تقدمها سنويًا، وأعلن الحساب الرسمي للمجلة على مواقع التواصل الاجتماعي عن المرشحين الآخرين.

وتم ترشيح 5 لاعبين جدد وهم: الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، وسيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، وراكيتيتش نجم وسط برشلونة، ولويس سواريز مهاجم برشلونة، رافاييل فاران مدافع ريال مدريد.

وكانت المجلة قد أعلنت عن 25 مرشحًا للجائزة وهم:

الأرجنتيني كون أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والبرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، والويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني، والفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، والأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، والأوروجوياني دييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني، والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

كما رشحت المجلة كل من: البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي، والفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم اتلتيكو مدريد الإسباني، البلجيكي إدين هازارد جناح تشيلسي الإنجليزي، والإسباني إيسكو لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي، والفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، وماني وماندزوكيتش ومارسيللو ولوريس ومابي، ولينويل ميسي ولوكا مودريتش ونيمار وبوجبا وأوبلاك.

وسيتوالى إعلان المرشحين الثلاثين تباعًا خلال اليوم، ليكونوا القائمة النهائية المرشحة لنيل الكرة الذهبية التي نالها الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في آخر 10 سنوات بمعدل خمس مرات لكل منهما.

وسيتم تسليم جائزة الكرة الذهبية رقم 63 في تاريخ المجلة الفرنسية المتخصصة في كرة القدم، لأفضل لاعب في العالم، وسيكون الحفل يوم الثالث من شهر ديسمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، وستكون هناك جائزتين جديدتين سيتم توزيعهما لأول مرة، في حفل العام الحالي، حيث ستقدم جائزة لأفضل لاعبة كرة قدم، والأخرى لأفضل لاعب صاعد تحت 21 عامًا، وتم إطلاق اسم "جائزة كوبا" التي سيتسلمها لاعب شاب.