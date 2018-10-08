وكيل دفاع البرلمان: سقوط«عشماوي» سيفكك الجماعات الإرهابية

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قال اللواء أحمد العوضي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القبض علي الإرهابي المصري هشام عشماوي، في ليبيا هو ضربة موجعة للجماعات الإرهابية داخل وخارج مصر.

وأشار العوضي لـ"المصريون" أن القبض علي عشماوي، سيؤثر سلبيًا علي معنويات الجماعات الإرهابية وسيضعف من معنوياتها وسيؤدي إلي فرقتها وتشتتها بعد القبض علي أخطر قياداتها ،وسيعزز من الروح المعنوية والقتالية لقوات الأمن المصرية لتحقق خطوات جادة وملموسة في مكافحة الإرهاب.

وشدد العوضي، علي أن القبض علي عشماوي جاء بتنسيق بين السلطات المصرية والجيش الليبي وهو تنسيق معلوماتي بشأن تواجد العناصر الإرهابية في مصر وليبيا، وأنه عند تسليم عشماوي لمصر من جانب السلطات الليبية يمكن للسلطات المصرية التحقيق معه، ومعرفة من يقود العمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة المصرية وهو من المؤكد متورط في العديد من العمليات داخل مصر ، خاصة العمليات التي تمت علي الحدود المصرية الليبية .

وأكد العوضي، أن الجيش المصري يحارب بكل قوة الإرهاب في سيناء ومنذ انطلاق العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018 لم تحدث أي عمليات إرهابية في سيناء، وهذا يدل علي أن الجيش المصري شن ضربات موجعة علي الإرهابيين شلت حركتهم القتالية، وهذا ليس بجديد علي الجيش المصري المعروف عنه القوة والشجاعة في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله.


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