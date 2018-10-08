» أول تعليق من «مريهان حسين» على حكم حبسها

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اخبار الفن

مريهان حسين

في أول تعليق لها، قالت الفنانة مريهان حسين، إن الحكم الصادر ضدها، اليوم، في قضية كمين الهرم، ابتدائى وليس نهائيًا، وما زالت القضية تسير في مجراها الطبيعي.

وأضافت في بيان لها، أن الحكم غير واجب النفاذ ولم تحبس ولا مطلوب حبسها حتى هذه اللحظة، وهي موجودة في منزلها، ويقوم المحامي الخاص بها بالإجراءات القانونية للاستئناف على هذا الحكم.

يذكر أن محكمة جنح الهرم أصدرت، صباح اليوم، حكمًا بحبسها عامين ونصف وغرامة 30 ألف جينه لمريهان حسين، بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام في أثناء تأدية وظيفته، و20 ألف جينه غرامة لضابطي قسم الهرم، بتهمة التعدي عليها وسبها وهتك عرضها.


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