» حريق يلتهم برجًا سكنيًا بالقليوبية

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القليوبية

الحماية المدنية

السيطرة على حريق

برج سكني

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق شب ببرج سكنى بمنطقة عزبة الصعايدة بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة ببرج سكنى بمنطقة عزبة الصعايدة بمدينة شبرا، الخيمة.

 تم الدفع بـ3سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة لها دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.


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