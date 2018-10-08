بالفيديو.. لحظة القبض على هشام عشماوي

08 أكتوبر 2018 - 08:37 م

نشرت قناة "العين الإخبارية" عبر حسابها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، أول مقطع فيديو للإرهابي المصري الهارب هشام عشماوي، عقب إلقاء القبض عليه في مدينة درنة شرق ليبيا على أيادي الجيش الليبي.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بيانًا يفيد إلقاء القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، فجر اليوم الإثنين، في عملية أمنية بمدينة درنة.

واتُّهم عشماوي بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة "101 حرس حدود"، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا، والذي أسفر عن استشهاد 29 شخصًا، والهجوم على مأمورية الأمن الوطني بالواحات، والتي راح ضحيتها 16 شهيدًا.

وقضت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، غيابيًّا بإعدام هشام عشماوي، و13 من العناصر الإرهابية، في اتهامهم بالهجوم على "كمين الفرافرة" الذي أسفر عن استشهاد 28 ضابطًا ومجندًا.

كانت ليبيا الملاذ الآمن لعشماوي، إذ شكّل في معسكرات "درنة" خلية تضم 4 ضباط شرطة مفصولين تسمى "أنصار بيت المقدس" تحولت إلى "ولاية سيناء" بعد مبايعته تنظيم داعش.

وأفاد بيان صادر عن الجيش الليبي القبض على زوجة الإرهابي محمد رفاعي سرور، وابنتَيه، وذلك برفقة الإرهابي هشام عشماوي، الذي تم إعلان نبأ إلقاء القبض عليه.

محمد رفاعي سرور هو شريك هشام عشماوي في تأسيس تنظيم "المرابطون" الموجود فى ليبيا والموالي لتنظيم القاعدة، ويعد المفتي الشرعي أو المرجعية الشرعية لأغلب التنظيمات المتطرفة في ليبيا والموالية لتنظيم القاعدة.

