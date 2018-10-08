استقالة «عامر حسين» من رئاسة لجنة المسابقات باتحاد الكرة

08 أكتوبر 2018 - 08:41 م

تقدم عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، باستقالته من رئاسة اللجنة إلى ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

كما أجرى عامر حسين، اتصالاً بهاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أبلغه خلاله باستقالته من رئاسة اللجنة، بسبب عدم تعاون الأندية معه رغم الجدول المضغوط للمباريات، إلا أن أبوريدة رفض الاستقالة وتمسك باستمراره في رئاسة اللجنة.

وبرر عامر حسين، استقالته من رئاسة لجنة المسابقات بعدم تعاون الأندية والهيئات المعنية معه بخصوص تعديل مواعيد بعض المباريات، وهو ما تسبب في تأجيل العديد من المباريات ويهدد استقرار مسابقة الدوري واستكمالها.