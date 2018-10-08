  • الإثنين 08 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر09:01 م
بحث متقدم
القبض على عشماوي

بالفيديو.. لحظة القبض على هشام عشماوي

عامر حسين

استقالة «عامر حسين» من رئاسة لجنة المسابقات باتحاد الكرة

البنك الدولي

ماذا قال البنك الدولي عن مصر في أحدث تقاريره؟

«صلاح» ضمن المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية

مفاجأة.. «صلاح» على رأس المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية

مريهان حسين

حبس الفنانة مريهان حسين عامين ونصف

أرشيفية

الرقابة الإدارية: ضبط 16 مسئولًا.. ورشوة جنسية

سجائر

زيادة جديدة في أسعار السجائر

جانب من الاجتماع

تفاصيل اجتماع الرئيس بـ«مدبولي» ووزير الكهرباء

كثافة الفصول

كثافة الفصول تتطلب 130 مليار جنيه لحلها

سقوط إرهابي مصري ثان في قبضة الجيش الليبي

سقوط إرهابي مصري ثان في قبضة الجيش الليبي

الإفتاء: القبض على «عشماوى» ضربة قاصمة للإرهاب

الحياة السياسية

هشام عشماوي
هشام عشماوي

حسن علام

أخبار متعلقة
#

أبو بكر: تحية للجيش المصري والليبي بعد القبض على عشماوى

#

عامل يربط زوجته ويلقنها علقة موت بالتجمع

#

القبض على السفير معصوم مرزوق

#

عامل ينتحل صفة ضابط لسرقة المواطنين

الإرهاب

الجيش

الشرطة

عشماوي

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء، إن القبض على الإرهابي هشام عشماوي، في درنة الليبية -حسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية-، ضربة قاصمة للإرهاب العابر للحدود.

 وأوضح المرصد، في بيان أصدره، أن اعتقال «عشماوي»، في درنة الليبية، يؤكد أن الإرهاب عابر للحدود، وأن الجهود المصرية الرامية لتجفيف منابع الإرهاب في ليبيا، وخاصة درنة، تكشف عن رؤية استراتيجية شاملة لمحاربة ومكافحة الإرهاب في مهده، سواء في الداخل «العملية الشاملة سيناء»، أو في الجوار، حيث أصبح الجوار ملجأً للإرهابيين.

وأكد، أن جهود قوات الأمن، من الجيش والشرطة، نجحت في تحقيق المزيد من الاستقرار واستعادة الأمن في ربوع مصر بالداخل وعبر حدودها، من خلال تجفيف منابعه وتصفية عناصره.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق من «مريهان حسين» على حكم حبسها
» «عشماوي» كان يخطط لإنشاء «جيش مصر الحر»
» حريق يلتهم برجًا سكنيًا بالقليوبية
» «الأرصاد»: طقس معتدل وسقوط أمطارغدًا
» قطار ينهي حياة شاب بالقليوبية
» المعارضة تسحب أسلحتها الثقيلة من خطوط الجبهة في إدلب
» ضبط مسئول كبير بـ«أوقاف قنا» استولي على 1.6 مليون جنيه
» البورصة تخسر أكثر من 24 مليار جنيه
» سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من رجل أعمال
» إصابة 29 فلسطينيًا برصاص الاحتلال قبالة شواطئ غزة
» فلاح يقتل مسنًا بسبب قطعة أرض بالدقهلية

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • فجر

    04:36 ص

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»