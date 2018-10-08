الإفتاء: القبض على «عشماوى» ضربة قاصمة للإرهاب

08 أكتوبر 2018 - 08:42 م

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء، إن القبض على الإرهابي هشام عشماوي، في درنة الليبية -حسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية-، ضربة قاصمة للإرهاب العابر للحدود.

وأوضح المرصد، في بيان أصدره، أن اعتقال «عشماوي»، في درنة الليبية، يؤكد أن الإرهاب عابر للحدود، وأن الجهود المصرية الرامية لتجفيف منابع الإرهاب في ليبيا، وخاصة درنة، تكشف عن رؤية استراتيجية شاملة لمحاربة ومكافحة الإرهاب في مهده، سواء في الداخل «العملية الشاملة سيناء»، أو في الجوار، حيث أصبح الجوار ملجأً للإرهابيين.

وأكد، أن جهود قوات الأمن، من الجيش والشرطة، نجحت في تحقيق المزيد من الاستقرار واستعادة الأمن في ربوع مصر بالداخل وعبر حدودها، من خلال تجفيف منابعه وتصفية عناصره.