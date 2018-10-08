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إغلاق «جوجل بلس» بعد تسريب بيانات نصف مليون حساب

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جوجل بلس
جوجل بلس

وكالات - خالد الشرقاوي

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تسريب بيانات

جوجل بلس

قالت "ألفابت"، الشركة الأم لـ"جوجل"، اليوم الاثنين، إن ما يصل إلى 500 ألف حساب على تطبيق "جوجل بلس" للتواصل الاجتماعي، ربما تعرضت لخلل، من المحتمل أنه كشف بياناتها لمطورين خارجيين، وإن الشركة ستغلق شبكة التواصل الاجتماعي للعملاء.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تسمها، ووثائق داخلية، القول إن "جوجل" اختارت عدم الكشف عن المسألة، ويرجع ذلك في جانب منه إلى مخاوف من تدقيق الجهات التنظيمية، وفقا لـ"رويترز".

وذكر التقرير، أن خللاً برمجيًا في موقع شبكة التواصل الاجتماعي، أعطى مطورين خارجيين القدرة على الوصول لبيانات حسابات "جوجل بلس" الخاصة، في الفترة من 2015 إلى مارس 2018، عندما اكتشف محققون داخل الشركة المشكلة وقاموا بإصلاحها.

وهبطت أسهم "ألفابت" 2.6% إلى 1138.53 دولار للسهم.

وقالت "جوجل" إن البيانات المتأثرة تقتصر على بيانات شخصية على "جوجل بلس" تشمل الاسم والبريد الإلكتروني والوظيفة والنوع والسن.

وأضافت "لم نعثر على أدلة تشير إلى أن أي مطور كان على دراية بهذا الخلل أو أساء استخدام واجهة تطبيق البرنامج ولم نعثر على أدلة على إساءة استخدام أية بيانات شخصية".


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