انتحار سيدة بسبب برنامج "رضوى الشربيني"

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رضوى الشربيني
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متابعات- محمد فضل

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زوجة

انتحار

برنامج

رضوي الشربيني

 نشب خلاف بين زوج وزوجته بسبب برنامج المذيعة المثيرة للجدل رضوى الشربيني، الذى أدى إلى إقدام الزوجه على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق السادس.

وفي التفاصيل، حاول الزوج أن يمنع زوجته من مشاهدة برنامج «هي وبس» الذي تقدمه رضوى الشربيني، قائلًا لها: «كفاية الست دي هتخرب بيتنا»، حيث تحاول خلاله المذيعة توعية السيدات بكيفية التعامل مع أنواع الرجال، فردت عليه زوجته قائلة: «دى بتوعيني من خيانتك»، لينتهي الجدل بصفعها على وجهها، فتقرر أن تنهي حياتها بإلقاء نفسها من الطابق السادس.

كانت عقارت الساعة تشير إلى السادسة مساء أمس الأحد، عندما عاد "مصطفى. أ" من عمله، فوجد "سماح" تجلس منتبهه لبعض مقاطع "يوتيوب" تشاهد مذيعتها المفضلة رضوى الشربيني، فدخل مصطفى في مشادات كلامية مع زوجته يطالبها بعدم سماع أو مشاهدة تلك المذيعة، قائلا: "خربت بيت صحابي".

بعد مشادات استمرت 20 دقيقة، قرر "مصطفى" أن يطور من حدة الخلاف وصفع "سماح" على وجهها، كان الأمر صدمة لها حتى أن عينيها رفضت أن تبكي، فتدخلت "فوزية" شقيقة "مصطفى" لتهدئة الوضع بينهما بعدما سمعت صرخات "سماح".

مرت ذكريات 10 سنوات زواج كشريط فيلم سينمائي أمام عين "سماح"، حينما قررت أن تجلس بمفردها في غرفتها بعد صفع زوجها لها، وقررت بشكل مفاجئ أن تجري تجاه شرفة المنزل وتنهي حياتها منتحرة، لتغرق دماؤها الشارع وسط ذهول من زوجها وشقيقته.

وكان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بانتحار "سماح" ربة منزل في العقد الرابع من عمرها، بسبب مشادات مع زوجها قام خلالها بصفعها على وجهها فاتجهت للشرفة، وألقت بنفسها من الطابق السادس، واتجهت قوة من مباحث القسم وعلى رأسهم الرائد حسين خيري رئيس المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة الواقعة.


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