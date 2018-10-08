أسعار الدولار في البنوك خلال التعاملات المسائية

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين، 8 أكتوبر  2018.

واستقر سعر الدولار في مختلف البنوك على نفس الأسعار الصباحية، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 17.85 جنيه للشراء، و17.95 للبيع.

وسجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك:

البنك                         الشراء           البيع

البنك المركزي             17.85           17.95

بنك مصر                  17.79           17.89

الأهلي المصري           17.78           17.88

القاهرة                      17.86            17.96

الإسكندرية                 17.86           17.96

التجاري الدولي           17.86            17.96

أبو ظبي الإسلامي        17.87            17.96

قناة السويس                17.86           17.96

البركة                      17.86           17.96


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