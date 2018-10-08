تعليق والد النقيب "الحايس" بعد القبض على عشماوي

أكد الدكتور علاء الحايس، والد النقيب محمد الحايس أحد مصابي حادث الواحات الإرهابي، إن «القبض على هشام عشماوي أثلج صدورنا، وهؤلاء الإرهابيون حثالة سنطهر مصر منهم».



وأوضح في مداخلة هاتفية برنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أن «عشماوي كنز ثمين للمعلومات ومصر ستسقط كل التنظيمات الإرهابية بإذن الله».

وأوضح في مداخلة هاتفية برنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أن «عشماوي كنز ثمين للمعلومات ومصر ستسقط كل التنظيمات الإرهابية بإذن الله».