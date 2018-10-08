تعليق والد النقيب "الحايس" بعد القبض على عشماوي

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الحايس
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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور علاء الحايس، والد النقيب محمد الحايس أحد مصابي حادث الواحات الإرهابي، إن «القبض على هشام عشماوي أثلج صدورنا، وهؤلاء الإرهابيون حثالة سنطهر مصر منهم».
وأوضح في مداخلة هاتفية برنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أن «عشماوي كنز ثمين للمعلومات ومصر ستسقط كل التنظيمات الإرهابية بإذن الله».
وأضاف أن «محمد الحايس في مرحلة العلاج الطبيعي، ولديه مشكلة كبيرة في الركبة، ويحتاج لعملية في نهاية العام سواء في داخل أو خارج مصر، ومحمد روحه المعنوية مرتفعة دائمًا، ويرى أنه فداء مصر»، معربًا عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي «الذي يحفر في الصخر»، داعيًا للوقوف بجانب الرئيس في التنمية الاقتصادية التي يقوم بها.

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