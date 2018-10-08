هشام عشماوي بمثابة كنز ضخم للمعلومات

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"عشماوي" حاول إحداث كارثة خلال القبض عليه

عقب العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، على إلقاء القوات المسلحة الليبية القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، في علمية أمنية بمدينة درنة، قائلاً: «ضربة مؤلمة وموجعة لكل التنظيمات الإرهابية والدول التي تدعم الإرهاب».
وقال «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية «ten»، اليوم الإثنين، إن الجيش الليبي أثبت جدارته في معركة درنة، والقبض على عشاوي يُعد من توابع نجاح هذه العملية، مؤكدًا أن عشماوي هو أحد أخطر وأهم القيادات العسكرية بتنظيم القاعدة.
وأضاف عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، أن عشماوي متورط في عمليات إرهابية مثل «خلية عرب شركس عملية ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وعملية اغتيال الشهيد المستشار النائب العام هشام بركات».
وأشار «عكاشة»، إلى أن عشماوي أسس تنظيمات عديدة «المرابطون، أنصار الدين، الموقعون بالدم، القاعدة في بلاد المغرب العربي»، منوهًا إلى أن هناك تعاون مخابراتي على أعلى مستوى بين مصر وليبيا، وساهم بقوة في اصطياد عشماوي حيًا.
وتابع «عكاشة» أن القبض على إرهابي مثل عشماوي بمثابة كنز معلومات.

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