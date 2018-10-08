» هل تسلم ليبيا "عشماوي" إلى مصر.. "عكاشة" يجيب

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خالد عكاشة
خالد عكاشة

المصريون ـ متابعات

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أكد عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف والخبير الأمني العميد خالد عكاشة، أن قبض الجيش الليبي على الإرهابي هشام عشماوي ضربة أمنية ناجحة ومميزة للقوات المسلحة الليبية.
وأوضح في تصريحات خاصة لـقناة «روسيا اليوم»، أن القوات الليبية تمكنت من الوصول لأحد أخطر العناصر الإرهابية التي تدبر عمليات إجرامية في مصر وليبيا، ويعتبر العشماوي من القيادات الهامة في الجناح العسكري لتنظيم القاعدة، واعتقاله ضربة مؤثرة وموجعة للتنظيم في شمال أفريقيا.
وأشار العميد خالد عكاشة إلى أن هناك تعاونا عسكريا وتعاونا أمنيا بين القوات المسلحة المصرية والليبية، وستسمح الاتفاقيات بتسليم الإرهابي لمحاكمته في مصر لأنه نفذ العديد من العمليات الإرهابية في مصر وليبيا.
وأضاف أن الإرهابي المصري شارك في اغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015، وفقا لتحريات الأجهزة الأمنية واعترافات الإرهابيين الذين أكدوا أن عشماوي المدبر الرئيسي لقتل النائب العام، وعمليات كرم القواديس والفرافرة التي قتل فيها العديد من الجنود المصريين.

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