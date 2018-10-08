الحكومة تزف بشرى سار للمواطنين بشأن "السكر"

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قال أحمد أبواليزيد‏،‏ رئيس شركة الدلتا للسكر‏، إن مصر تستهلك ‏3.3‏ مليون طن سكر سنويا‏،‏ تنتج منها نحو ‏2.3‏ مليون طن فقط‏،‏ وهو ما ينتج عنه وجود فجوة بين الاستهلاك والإنتاج، تتمثل فى مليون طن‏،‏ ويتم تغطيتها عن طريق استيراده خاما من البرازيل وتكريره فى مصر على دفعات طوال العام، بالإضافة للسكر الأبيض.
وأوضح «أبواليزيد»، فى تصريحات صحفية، أمس، أن هناك خطة تتبناها الدولة لتنمية وتطوير زراعة بنجر السكر، وإنتاج السكر، من خلال التعاون مع وزارات التموين، والزراعة، والاستثمار، تعتمد على التوسع فى المساحات المنزرعة من بنجر السكر وتطوير الإنتاجية والتوسع فى زراعة الأصناف الحديثة وحيدة الأجنة وإدخال الميكنة الزراعية وتطوير خطوط الإنتاج بالمصانع، لمضاعفة متوسط إنتاج الفدان من17 لـ40 طن سنويا، فضلا عن ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال زراعة بنجر السكر وإنتاج السكر الأبيض فى 3 مصانع تابعة للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذا العام لن يشهد أى أزمات مطلقا، وأن المخزون الاستراتيجى يكفى لأكثر من 6 أشهر، كما أن خطة الدولة للاكتفاء الذاتى من السكر فى طريقها للتنفيذ لتقليل الفجوة وترشيد الاستيراد.

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