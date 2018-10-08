السبب الحقيقي وراء الخلافات حول منظومة التعليم الجديدة

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المصريون ـ متابعات

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أكد مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أنه «ليس هناك أهم شيء في مصر من إصلاح التعليم، فالتعليم هو مفتاح التقدم، وبوابة العصر والعبور للمستقبل».
وأوضح "الفقي" في مداخلة هاتفية برنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أن «انهيار التعليم في مصر أدى لتراجع دورنا القيادي في الإقليم، وهناك مقاومة شديدة للأطروحات الجديدة لتطوير التعليم في مصر».
وأشار "الفقي" إلى أنه «لا بديل عن إصلاح التعليم لأنه مفتاح التقدم والطريق للمستقبل، وأن الخلاف حول منظومة التعليم الجديدة خلافات مصالح، والوزير أمامه طريق صعب، ولكنه يسير بشكل صحيح».
وأضاف "الفقي" أن «تضارب المصالح وراء الخلافات حول المنظومة الجديدة للتعليم، وأن التعليم ما قبل الجامعي كالماء والهواء للناس، ولا يجب أن يكون التعليم الجامعي للجميع».
ولفت إلى أنه «لدينا مشكلة غياب العدالة الاجتماعية في التعليم، ولا يوجد تعليم جامعي مجاني في العالم، وقاعدة (الماء والهواء) حتى الثانوية فقط»، مؤكدًا أن «الوزير طارق شوقي يسعى لمصلحة مصر والتعليم ويسانده الرئيس السيسي بقوة».
وأردف "الفقي" بالقول إن «التعليم الجامعي مكلف، ولذلك لا يجب أن يتاح إلا للمتفوقين، والجامعات أفرزت ملايين العاطلين بسبب التعليم المجاني».

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