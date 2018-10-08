إعلامي: ما يقوم به هذا الوزير مسألة حياة أو موت

08 أكتوبر 2018 - 11:10 م

أكد الإعلامي عمرو عبدالحميد أن «ما يقوم به وزير التربية والتعليم طارق شوقي في تطوير التعليم مسألة حياة أو موت»، مشيرًا إلى أنه «وزير شجاع يحاول إصلاح منظومة تعاني من الفشل على مدى سنوات».



وأضاف في برنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أن «طارق شوقي يعمل في إطار تطوير التعليم بصورة قوية، ويواجه مقاومة شديدة من البعض»، مشيرًا إلى أنه حضر مع الوزير ورؤساء التحرير لقاء لتبادل الآراء حول منظومة التعليم الجديدة.

