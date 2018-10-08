"المسلماني": حروب أمريكا تكلفت 7 تريليون دولار

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أكد الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، إن «حروب أمريكا ضد الإرهاب والآخرين تكلفت 7 تريليون دولار، ومازال العالم أقل أمنًا».
وأشار المسلماني، في برنامج «الطبعة الأولى» على قناة «دريم»، الأحد، إلى أن «الكونجرس أن إجمالي نفقات حروب أمريكا 1.7 تريليون دولار، وحرب العراق تكلفت 650 مليار دولار قد تكلفة حرب فيتنام تقريبًا»، بينما البنتاجون قال إن التكلفة حوالي 1.5 تريليون دولار.
وأضاف أن «ترامب قال إن تكلفة حروب أمريكا حوالي 7 تريليون دولار، أي أن أمريكا أنفقت بشكل مذهل لجعل العالم أكثر أمانًا»، موضحًا أن «ترامب ممكن يكون بيبالغ في أرقامه، لأن عينه على التعويضات ونفط العالم العربي ويريد الحصول على غرامات حماية كوريا الجنوبية، ونفقات الحرب السورية من السعودية».
ولفت إلى أنه «وارد تكون التكلفة 12 تريليون دولار، وأمريكا تقلل الأرقام لإظهار للشعب أن التكاليف ليست كبيرة».


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