"الصحة" في غزة تطلق خدمة الإسعاف البحري

08 أكتوبر 2018 - 10:00 م

أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، خدمة الإسعاف البحري، لتقديم الخدمات الطبية للجرحى الذين يصابون حلال مشاركتهم في المسيرات البحرية التي تنطلق من القطاع، باتجاه الحدود البحرية الشمالية مع إسرائيل.



وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان مساء اليوم وصل الأناضول نسخة منه،: "تم إطلاق أول إسعاف بحري اليوم، وذلك ضمن جهود الوزارة في تقديم الإسعافات اللازمة للجرحى والمصابين، وتسهيل عملية نقلهم للمستشفيات".



وأضاف: "هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتقديم خدمات الطوارئ، ولتأمين حياة المدنيين السلميين المشاركين في فعاليات المسيرات البحرية على بحر شمال قطاع غزة".



وتطلق هيئة "الحراك الوطني لكسر الحصار" (شعبية مستقلة)، مسيرة بحرية، من شواطئ شمالي القطاع تجاه الحدود مع إسرائيل، ضمن فعاليات مسيرة "العودة"، وللمطالبة "بكسر الحصار" الإسرائيلي.



وانطلقت عصر اليوم المسيرة الـ 11، من شواطئ شمالي القطاع، باتجاه الحدود البحرية الإسرائيلية.



وأطلقت القوات الإسرائيلية النيران والغاز على المشاركين، مما أدى إلى إصابة 29 فردًا، بينهم 11 بالرصاص الحي.

