نتنياهو: سأبحث مع بوتين هذا الأمر الهام بشأن الجولان

08 أكتوبر 2018 - 10:10 م

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أنه سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما "المرتقب"، وجود قواته في هضبة الجولان.



وقال نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه: "نرى المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا، والعدوان الذي يمارسه الإرهابيون المتشددون على الحدود مع سوريا".

وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "السيادة الإسرائيلية في الجولان تشكل ضمانا للاستقرار في المنطقة التي تحيط بنا، وجودنا فيها هو واقع مبرر مبني على حقوق قديمة".

واعتبر أن "السيادة الإسرائيلية على الجولان هي عبارة عن واقع، يجب على المجتمع الدولي الاعتراف به". مضيفا: "طالما كان الأمر منوطا بي سيبقى الجولان تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد، وإلا سنرى إيران وحزب الله على شواطئ بحيرة طبريا".

وتابع: "سأتحدث عن هذه الأمور مع الرئيس بوتين خلال لقائي المرتقب معه".

وأردف: "أعلم أن الرئيس بوتين يفهم التزامي بأمن إسرائيل، وأعلم أنه يفهم أيضا الأهمية التي أوليها، ونوليها جميعا لهضبة الجولان وللتراث اليهودي"، على حد قوله.

ومضى قائلا: "قررت مع الرئيس بوتين إجراء تنسيق أمني يحظى بأهمية بالغة بالنسبة لجيش الدفاع الإسرائيلي وللجيش الروسي، وأقمنا علاقات طيبة مع روسيا".