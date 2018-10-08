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العاصفة "مايكل" تتحول إلى إعصار يهدد فلوريدا

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عاصفة ترابية" أرشيفية"
عاصفة ترابية" أرشيفية"

المصريون ووكالات

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أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، الإثنين، إن العاصفة المدارية "مايكل" تحولت إلى إعصار وتهدد ولاية فلوريدا، جنوب شرقي الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يكتسب الإعصار مزيدا من القوة مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح ستجتاح غرب كوبا بينما تزيد المخاطر على الأرواح في شمال شرق خليج المكسيك، حيث ولاية فلوريدا.
ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية) عن خبراء الأرصاد أن "تصنيف الإعصار ربما يصل إلى الفئة الثالثة بحلول الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين".
وفي السياق، أعلن حاكم فلوريدا، ريك سكوت، حالة الطوارئ في أكثر من 20 مقاطعة ، كما أمر بوضع أكثر من 5 آلاف عنصر من جنود الحرس الوطني في حالة تأهب.
كما طالب "سكوت" العائلات بضمان وجود ما يكفيها من الغذاء والماء لمدة 3 أيام مقبلة، وفق المصدر ذاته. -

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