الرئيس الألماني "قلق" حيال ازدياد العنصرية في بلاده

08 أكتوبر 2018 - 11:50 م

أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن قلقه حيال ازدياد العنصرية في بلاده، مؤكدا أن ألمانيا ستتناول هذا الأمر بشكل مكثف خلال المرحلة المقبلة.



جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي جمعيات المهاجرين التابعة لبلدان مختلفة، في القصر الرئاسي ببرلين، بمشاركة "كوكهان صوفو أوغلو" رئيس الجمعية الألمانية التركية.



وحول تفاصيل اللقاء، نقل صوفو أوغلو للأناضول "قلق" الرئيس الألماني من ازدياد العنصرية في بلاده، واعدا بمناقشة وتناول هذا الأمر بشكل مكثف خلال المرحلة المقبلة.



وأفاد صوفو أوغلو أن "شتاينماير استمع خلال اللقاء إلى رؤى وأفكار ممثلي الجمعيات حول حوادث العنصرية التي ازدات انتشارا في الآونة الأخيرة".



وأضاف: "أخبرنا الرئيس الألماني أن المهاجرين رغم قدومهم كعمال ضيوف إلا أنهم لعبوا دورا هاما في تنمية البلاد وبناء مستقبلها".



وأوضح صوفو أوغلو أنه شدد خلال اللقاء على ضرورة النظر إلى المهاجرين على قدم المساواة مع المواطنين، مذكرا إياه بنقاط التقصير في هذا الصدد.



وأشار صوفو أوغلو إلى أنه تطرق مع شتاينماير إلى ردود أفعال الشارع التركي، وكذلك الجالية التركية في ألمانيا، إثر الحفاوة التي حظي بها الرئيس أردوغان خلال استقباله في ألمانيا.



وتابع في الإطار نفسه: "نقلنا إلى الجانب الألماني أهمية هذه الزيارات في تعزيز انسجام الأتراك مع ألمانيا، فضلا عن كونها زيارة تشكل نقطة انعطاف في العلاقات الثنائية بين البلدين".



تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أجرى في 27 أيلول / سبتمبر المنصرم زيارة إلى ألمانيا، كانت الأولى من نوعها عقب انتقال بلاده إلى النظام السياسي الجديد.

