» تعليق "أديب" على سقوط الإرهابي هشام عشماوي

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الإفتاء: القبض على «عشماوى» ضربة قاصمة للإرهاب

علق الإعلامي عمرو أديب، على القبض على الإرهابي هشام عشماوي، قائلا: "قبضنا على بن لادن المصري".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية ""، يوم الإثنين، أن القبض على عشماوي سيتبعه أشياء كثيرة، مضيفًا أنه قام بأقذر العمليات الإرهابية بحق المصريين.
وأشار "أديب" إلى أن القبض على هشام عشماوي يجب أن يسعد كل المصريين.

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