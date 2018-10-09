» تعليق "أديب" على سقوط الإرهابي هشام عشماوي

09 أكتوبر 2018 - 12:30 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على القبض على الإرهابي هشام عشماوي، قائلا: "قبضنا على بن لادن المصري".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية ""، يوم الإثنين، أن القبض على عشماوي سيتبعه أشياء كثيرة، مضيفًا أنه قام بأقذر العمليات الإرهابية بحق المصريين.

