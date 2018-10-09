وكيل المخابرات الأسبق يكشف معلومات هامة عن "عشماوي"

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قال النائب تامر الشهاوي، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، إن القبض على الإرهابي هشام عشماوي هام أيضًا للأجهزة الأمنية الليبية، لأنه سيقلل من وتيرة الإرهاب في ليبيا. 
وأضاف "الشهاوي"، خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن هروب "عشماوي" إلى ليبيا يُعطي دلالة واضحة على أن سيناء لم تعد الملاذ الآمن للجماعات الإرهابية، معقبًا: "عشماوي أهم عنصر مصر جابته في آخر 10 سنوات". 
تمكنت القوات الليبية من إلقاء القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، صباح اليوم الإثنين، بمدينة درنة الواقعة شرقي ليبيا، في حدث يعد هو الأهم، خاصة بعد سقوط العقل المدبر للعمليات الإرهابية في يد القوات المسلحة، متهمًا بارتكابه العديد من الجرائم الإرهابية في مصر.

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