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تقرير دولى:

حرارة الأرض سترتفع 1.5 درجة عام 2030

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{استفتاحية}.. "درجة حرارة الجو!!"
{استفتاحية}.. "درجة حرارة الجو!!"

المصريون ووكالات

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ما سر قيمة الحرارة الطبيعية لجسم الإنسان؟

قال تقرير جديد للأمم المتحدة، نشر الإثنين، إنه من المرجح أن ترتفع درجات حرارة الجو 1.5 درجة مئوية بين عامى 2030 و2052 إذا استمرت ظاهرة الاحتباس الحرارى بوتيرتها الحالية، وإذا تقاعس العالم عن اتخاذ إجراءات سريعة وغير مسبوقة لوقف هذه الزيادة.
وشدد الخبراء فى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على ضرورة أن يباشر العالم تحولات «سريعة وغير مسبوقة» إذا أراد حصر الاحترار بدرجة ونصف الدرجة المئوية، محذرين من المخاطر المتزايدة حال تجاوز هذا المستوى.
والتقت اللجنة الدولية للتغير المناخى، التابعة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضى، فى مدينة إنتشون بكوريا الجنوبية، لوضع اللمسات الأخيرة على التقرير الذى أُعد بناء على طلب الحكومات فى 2015، عندما تم الاتفاق على معاهدة باريس الدولية لمعالجة التغير المناخى.
ويعد هذا التقرير بمثابة، المرشد العلمى الرئيسى لصانعى السياسة فى الحكومات بشأن كيفية تنفيذ اتفاقية باريس عام 2015، والتى تهدف إلى جعل ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية «أقل بكثير» من درجتين مئويتين، فوق المعدلات التى كانت سائدة فى العالم قبل الثورة الصناعية، بينما تسعى إلى تشديد الهدف إلى 1.5 درجة. وحدثت بالفعل زيادة بواقع درجة مئوية منذ منتصف القرن الثامن عشر، بعد أن رفع التصنيع انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، الذى يسبب الاحتباس الحرارى الرئيسى المسؤول عن التغير المناخى.
وقال ملخص التقرير إن زيادة الحرارة 1.5 درجة مئوية ينطوى على أخطار مرتبطة بالمناخ بالنسبة للطبيعة والجنس البشرى، ولكن هذه الأخطار ستكون أقل مما لو ارتفعت الحرارة درجتين مئويتين.
وأضاف أن تحقيق عدم تجاوز الارتفاع 1.5 درجة مئوية يتطلب تغيرا «سريعا وبعيد المدى وغير مسبوق» فى استخدام الأراضى والطاقة والصناعة والمبانى والنقل والمدن. وتابع أن درجات الحرارة ستكون أعلى بواقع 1.5 درجة مئوية بين عامى 2030 و2052 بالوتيرة الحالية، مسطردا: «إن الأهداف التى تم الاتفاق عليها فى باريس بشأن خفض الانبعاثات لن تكون كافية حتى إذا كانت هناك تخفيضات  أكبر وأكثر طموحا بعد 2030». ومن أجل احتواء ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، يتعين خفض الانبعاثات العالمية التى يتسبب فيها الإنسان من ثانى أكسيد الكربون بنحو 45% بحلول 2030 عن مستويات 2010 والوصول إلى «صفر بشكل كامل» بحلول منتصف القرن الحادى والعشرين.

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