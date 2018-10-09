"الأرصاد" تحذر من مفاجأة في الطقس خلال ساعات

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طالبت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة توخي الحذر، أثناء القيادة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ، وذلك بسبب وجود الشبورة المائية التي تعيق الرؤية الأفقية.

واوضحت الارصاد انه قد تشهد الساعات القليلة المقبلة، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بمقدار درجتين أو أكثر في بعض الأحيان، وذلك بداية من الأسبوع الجاري، حتى نهاية يوم الجمعة، مشيرة الى ان الفترة المقبلة سوف يسود طقس خريفي على مختلف محافظات الجمهورية.

وحذرت  من سقوط الأمطار في عدة مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية، وبالتحديد على السواحل الشمالية، والمحافظات التي تقع غرب الجمهورية، ووجود فرصة لسقوط الأمطار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

من جهته أشار الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الى إمكانية ظهور الشبورة المائية بشكل واضح، خاصة خلال ساعات صباح اليوم وذلك على الطرق  القريبة من السواحل الشمالية والمسطحات المائية، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث انخفاض في الرؤية الأفقية في هذه الطرق.


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