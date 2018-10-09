» أزمة جديدة لـ ريال مدريد

كشف نادي ريال مدريد، أن مهاجمه الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة يعاني من إصابة في أوتار ساقه اليمنى تعرض لها، السبت، في المباراة ضد مضيفه ألافيس (صفر-1) في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكتب النادي الملكي في بيان، الاثنين: "تم تشخيص حالته بإصابة في أوتار ساقه اليمنى" دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب، حسبما نقلت "سكاي نيوز".

وتطرقت صحيفة "آس" الإسبانية إلى احتمال غيابه بين "أسبوعين و3 أسابيع".

ويعود ريال مدريد إلى المنافسات بعد فترة التوقف الدولية في 20 أكتوبر الحالي بمواجهة ليفانتي في الدوري المحلي، ثم يستضيف بعدها بـ3 أيام فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل خوض الكلاسيكو أمام مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة في 28 منه.

وكان بنزيمة اضطر إلى ترك الملعب بعد نهاية الشوط الأول أمام ألافيس تاركا مكانه للدومينيكاني ماريانو دياز.

وتشكل إصابة بنزيمة ضربة موجعة لمدرب ريال مدريد، غولن لوبيتيغي، بعد سلسلة من النتائج المخيبة والإصابات التي تعرض لها نجوم الفريق أبرزهم إيسكو (عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية) والبرازيلي مارسيلو (ربلة الساق) وداني كارفاخال (ربلة الساق) والويلزي غاريث بايل (الفخذ).

وفشل ريال مدريد في الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات ودون أن ينجح في هز الشباك.