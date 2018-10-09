» الكشف عن هوية الروسي المتهم بتسميم الجاسوس "سكريبال"

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كشف موقع "بيلينجكات" الإلكتروني عن هوية الروسي الثاني، الذي تتهمه بريطانيا بتسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته.

ولفت الموقع الى ان الروسي المتورط طبيب عسكري بوحدة المخابرات العسكرية التابعة لإدارة المخابرات الرئيسية في روسيا ، موضحا :"لاسم الحقيقي للرجل الذي كان معروفا باسم ألكسندر بتروف، هو ألكسندر يفجينيفيتش ميشكين"

وحسبما ذكرت "سكاي نيوز" فان عملية تحديد الهوية التي قام بها موقع بيلينجكات شملت مصادر مفتوحة متعددة وشهادات من أفراد على معرفة بالشخص، فضلا عن نسخ من وثائق تعريف شخصية، منها نسخة ممسوحة ضوئيا لجواز سفره".

وفي وقت سابق هذا الشهر اتهم ممثلو الادعاء في بريطانيا ألكسندر بتروف ورسلان بوشيروف بمحاولة القتل لتسميمهما سكريبال وابنته بغاز نوفيتشوك في سالزبري بجنوب إنجلترا في مارس لكنهم أضافوا أنهم يعتقدون أن المشتبه بهما استخدما أسماء مستعارة لدخول بريطانيا.

وذكرت صحيفة ديلي تليغراف وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن الاسم الحقيقي لبوشيروف هو تشيبيجا، وذلك نقلا عن تقرير استقصائي للموقع الإلكتروني بيلينجكات الذي يغطي شؤون المخابرات.


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