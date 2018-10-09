» هذا سبب وفاة دينا هارون

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الممثلة الشابة دينا هارون
الممثلة الشابة دينا هارون

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اثار وفاة الفنانة السورية الشابة دينا هارون يوم الاثنين بعمر 45 عاما، صدمة في الشارع السوري الفني والشعبي، فيما تضاربت الأنباء حول اسباب رحيلها .

وقالت صفحة "أخبار اللاذقية" على فيسبوك إن الفنانة السورية عانت من جرثومة دخلت أمعاءها منذ فترة مما اضطرها إلى القيام بعمل جراحي خرجت بعده من العناية المركزة، لكنها لم تمض وقتا طويلا حتى عادت مجددا بسبب عدم قدرتها على التنفس لإصابتها ببعض الانتانات في رئتيها.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قالت إن هارون "أصيبت بوعكة صحية نقلت على أثرها إلى مشفى الأسد الجامعي، وأجرت عملية جراحية تكللت بالنجاح وخرجت بعدها من العناية المشددة، قبل أن تعود إليها مجدداً بعد عجزها عن التنفس لإصابتها ببعض الانتانات في رئتيها."

وسيشيع جثمان الفنانة السورية اليوم الثلاثاء من منزلها في مدينة اللاذقية، حيث سيصلى على جثمانها عقب صلاة الظهر في جامع "الزوزو" وتوارى الثرى إلى مثواها الأخير.

وشاركت الفنانة الراحلة في عشرات المسلسلات بالدراما السورية بدءاً من أحلام مؤجلة فضلاً عن مشاركتها في بطولة عدد من أجزاء سلسلة مرايا مع الفنان ياسر العظمة وأعمال أخرى كأشواك ناعمة وتعب المشوار وغيرها.


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