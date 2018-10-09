الفقى: التعليم المجاني تسبب في ملايين العاطلين

09 أكتوبر 2018 - 09:15 ص

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إنه لا يوجد تعليم جامعي مجاني في أي دولة بالعالم، مؤكدًا أن التعليم الجامعي مكلف لذلك لا يجب أن يُتاح مجانًا إلا للمتفوقين فقط.

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN »، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء أمس الإثنين، أن الجامعات أفرزت ملايين العاطلين بسبب التعليم المجاني، الذي يتعامل معه البعض على كونه شهادة للزواج، لافتًا إلي أنه لا بديل عن إصلاح التعليم لأنه مفتاح التقدم وبوابة العصر والطريق للمستقبل، والدولة تأخرت طويلًا في ذلك.

وأوضح الفقي أنه عندما انهار التعليم في مصر تراجع دورها الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية أن الإنسان عدو ما يجهله لذلك هناك مقاومة للأطروحات الجديدة بشأن التعليم في مصر، بالإضافة إلى تضارب المصالح التي تعد وراء الكثير من الخلافات حول الجديد في المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أن المسألة ليست سهلة، لكن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، والتعليم يحتاج سياسات وليس إدارات، مضيفًا أن تعددية نظم التعليم في مصر، أدى إلى تباعد طبقات وفئات المجتمع.



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